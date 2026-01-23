СК начал проверку из-за холодных палат в одной из больниц Владивостока

Следственный комитет России по Приморскому краю начал процессуальную проверку после жалоб на ненадлежащие условия лечения в одной из больниц Владивостока. По данным из соцсетей, в палатах нарушен температурный режим из-за некачественной замены окон, что создаёт угрозу здоровью пациентов.
Проблемы возникли в здании 1978 года постройки, где зимой из-за негерметичных окон температура в палатах опускается ниже санитарных норм. Пациенты вынуждены находиться в холодных помещениях, что, по их словам, приводит к случаям возникновения и обострения респираторных заболеваний.
Предыдущие обращения пострадавших и их родственников в профильные структуры не дали результата. В связи с этим СУ СК России по Приморскому краю организовало процессуальную проверку для установления всех обстоятельств и возможных виновных.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о результатах проверки и взять её на личный контроль в центральном аппарате ведомства.