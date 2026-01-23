СК начал проверку из-за холодных палат в одной из больниц Владивостока

Проблемы возникли в здании 1978 года постройки, где зимой из-за негерметичных окон температура в палатах опускается ниже санитарных норм. Пациенты вынуждены находиться в холодных помещениях, что, по их словам, приводит к случаям возникновения и обострения респираторных заболеваний.