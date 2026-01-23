Shot: 14-летняя девочка исчезла в Красноярске в тот же день, что и сын бизнесмена

В Красноярске бесследно пропала 14-летняя девочка в тот же день, что и сын местного бизнесмена. По информации Shot, сейчас проверяется, есть ли связь между этими двумя случаями.
Школьница Наташа Елькина ушла из дома на улице Волочаевской около 15:00, после чего ее никто не видел.
Сообщается, что дом девочки находится примерно в трех километрах от места проживания пропавшего подростка. В ориентировке также указано, что одежда Наташи совпадает с внешним видом человека, зафиксированного камерами вместе с сыном бизнесмена: черная куртка, капюшон и угги.
На данный момент точной информации о связи случаев нет. Полиция совместно с волонтерами продолжает поиски детей, передает Telegram-канал.
Мальчик по имени Коля пропал вечером 22 января. Подросток ушел из дома, прохожие видели его с незнакомым мужчиной. Позже родителям школьника стали приходить видео, где ребенок просит заплатить за него выкуп в размере 350 тысяч долларов.
В Сети появились скриншоты переписки бизнесмена из Красноярска, которому написал предполагаемый похититель его 14-летнего сына.