Обнародована переписка жителя Красноярска с возможными похитителями сына

Прокуратура Красноярского края показала скриншоты переписки мужчины с предполагаемыми похитителями его 14-летнего сына.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Красноярского края показала скриншоты переписки мужчины, у которого похитили сына, предположительно, с похитителями.

В переписке мужчина просит, чтобы сын ему позвонил сам, чтобы удостовериться, что он жив и здоров. Собеседник отвечает ему, что ребенок по телефону может выкрикнуть лишнее или же мужчина может спросить что-то неподобающее, а этого он допустить не может. В результате стороны договорились, что подросток запишет для отца видео, в котором для достоверности расскажет о случае из детства.

Ранее сообщалось, что в видео мальчик просит отца сделать все, о чем его просят.

14-летний подросток пропал из коттеджного поселка Серебряный Бор. Он ушел с неизвестным лицом 22 января. Позднее выяснилось, что вместе с ребенком из сейфов дома пропали 3 млн рублей. И теперь похитители требуют выкуп за подростка в 10 раз больше.

Возбуждено уголовное дело. Проверяется версия о том, что подросток действует под влиянием мошенников.