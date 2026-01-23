«Дай мне услышать его голос»: что известно о похищении мальчика в Красноярске

14-летний подросток из Красноярска ушел с незнакомым мужчиной, после чего его отцу начали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп за сына. Похититель просит около 350 тысяч долларов. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».
Мальчика зовут Коля. По данным РЕН ТВ, он — сын крупного предпринимателя из Красноярска, который специализируется на продаже специальной техники. В настоящее время бизнесмен занимает 58-е место в списке самых богатых людей города. Только за 2024 год его компания заработала около 73 миллионов рублей.
Позже в СМИ появилась информация, что отец пропавшего ребенка — директор компании «АвтоСпецМаш» — Андрей Капля.
Незнакомец увел подростка вечером 22 января в элитном поселке Серебряный бор. Этот населенный пункт находится под вооруженной охраной и видеонаблюдением — там живут состоятельные люди, которые используют вертолеты, чтобы добраться на работу.
Глава семейства заметил в сейфе пропажу — отсутствовали три миллиона рублей. Позже родителям школьника стали приходить видео, где Коля просит заплатить 350 тысяч долларов, чтобы его отпустили.
— Пусть Коля мне позвонит. Я собираюсь отправлять деньги неясно куда. Дайте мне с ним поговорить лично. Пусть он мне лично позвонит, чтобы я услышал его голос сейчас, — написал отец подростка предполагаемому похитителю.
На это злоумышленник ответил, что подросток «по телефону может выкрикнуть что-то лишнее». Кроме того, похититель выразил опасения по поводу того, что отец школьника может спросить что-то «неподобающее». Позже преступник отправил видео, на котором мальчик просит отца заплатить деньги.
— Папа, говорят, ты очень переживаешь. Да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста, — сказал мальчик.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Поиски подростка продолжаются. По данным 360.ru, специалисты из прокуратуры предполагают, что несовершеннолетний мог действовать под влиянием мошенников.
В Telegram-канале Shot добавили, что в тот же день в Красноярске исчезла 14-летняя девочка. Школьница Наташа Елькина ушла из дома на улице Волочаевской накануне около 15:00 22 января, после чего ее никто не видел.
Похожий случай произошел 21 декабря: четыре ребенка, мальчик и три девочки, бесследно пропали в поселке Безенчук в Самарской области. Они ушли гулять, но так и не вернулись домой.