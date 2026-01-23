«Дай мне услышать его голос»: что известно о похищении мальчика в Красноярске

Мальчика зовут Коля. По данным РЕН ТВ, он — сын крупного предпринимателя из Красноярска, который специализируется на продаже специальной техники. В настоящее время бизнесмен занимает 58-е место в списке самых богатых людей города. Только за 2024 год его компания заработала около 73 миллионов рублей.