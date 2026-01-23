«Папа, я очень хочу домой»: Видеообращение похищенного в Красноярске мальчика к отцу попало в Сеть

Прокуратура Красноярского края опубликовала видеообращение мальчика, похищенного в Красноярске. На записи ребёнок, обращаясь к отцу, говорит, что очень хочет домой.
Ведомство также опубликовало переписку отца с похитителями. Мужчина настаивал на личном разговоре с сыном.
«Пусть Коля мне позвонит. Я собираюсь отправлять деньги неясно куда. Дайте мне с ним поговорить лично. Пусть он мне лично позвонит, чтобы я услышал его голос сейчас», — пишет мужчина.
На это злоумышленник ответил отказом, сославшись на то, что подросток «по телефону может выкрикнуть что-то лишнее». Похититель также выразил опасения, что отец может задать сыну «неподобающие» вопросы. Позже преступник отправил видеообращение мальчика, в котором тот просит отца выполнить требования.
«Папа, говорят, ты очень переживаешь. Да, я тоже. Я очень хочу домой… сделай все, пожалуйста», — говорит школьник.
По предварительным данным, вечером 22 января отец школьника, вернувшись домой, не нашел сына и обнаружил пропажу 3 миллионов рублей из сейфа. Позже он получил требования похитителей. В переписке злоумышленники запросили выкуп 350 тысяч долларов (более 26 млн рублей).