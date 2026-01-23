«Папа, я очень хочу домой»: Видеообращение похищенного в Красноярске мальчика к отцу попало в Сеть

На это злоумышленник ответил отказом, сославшись на то, что подросток «по телефону может выкрикнуть что-то лишнее». Похититель также выразил опасения, что отец может задать сыну «неподобающие» вопросы. Позже преступник отправил видеообращение мальчика, в котором тот просит отца выполнить требования.