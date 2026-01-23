Под Екатеринбургом сгорела конюшня с 15 лошадьми. Фото

Пожар потушили к утру следующего дня.
В деревне Боярка (Свердловская область) в ночь на 23 января сгорела конюшня «Добрая лошадь», где находились 15 лошадей. Еще пострадал один человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На площади 500 квадратных метров сгорела конюшня. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава», — пояснили в ведомстве.
По словам местной жительницы в соцсетях, запах гари накрыл деревню уже к 23:00. Локализовать огонь удалось в 03:25. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 07:14.