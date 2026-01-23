Ричмонд
Суд конфисковал машину у жителя ХМАО за торговлю осетром

Октябрьский районный суд ХМАО конфисковал автомобиль у местного жителя, осужденного за незаконный оборот краснокнижной рыбы. Транспортное средство было использовано для перевозки осетра. Об этом сообщается в tg-канале Суды Югры.

Мужчина приобрел осетра для перепродажи.

«Используемый им при перевозке рыбы автомобиль Фольксваген Поло конфискован в доход государства. Суд признал мужчину виновным по статье о незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов», — сказано в посте.

Установлено, что 35-летний ранее судимый югорчанин незаконно приобрел и хранил в гараже три особи сибирского осетра с целью продажи. С учетом позиции гособвинения ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что троих жителей Нижневартовского района будут судить за незаконный вылов сибирского осетра. Им грозит тюремный срок и штраф до 3 млн рублей.