Суд конфисковал машину у жителя ХМАО за торговлю осетром

Мужчина приобрел осетра для перепродажи.
Октябрьский районный суд ХМАО конфисковал автомобиль у местного жителя, осужденного за незаконный оборот краснокнижной рыбы. Транспортное средство было использовано для перевозки осетра. Об этом сообщается в tg-канале Суды Югры.
«Используемый им при перевозке рыбы автомобиль Фольксваген Поло конфискован в доход государства. Суд признал мужчину виновным по статье о незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов», — сказано в посте.
Установлено, что 35-летний ранее судимый югорчанин незаконно приобрел и хранил в гараже три особи сибирского осетра с целью продажи. С учетом позиции гособвинения ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что троих жителей Нижневартовского района будут судить за незаконный вылов сибирского осетра. Им грозит тюремный срок и штраф до 3 млн рублей.