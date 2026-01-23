Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проверит школу в Южно-Сахалинске, где не ввели карантин из-за туберкулёза

Школа в Южно-Сахалинске не стала вводить карантин после обнаружения туберкулёза у одного из сотрудников, теперь её проверят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе областного СК.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении.

Как пишет Amur Mash, заболевший не является педагогом. Узнав о болезни, руководство гимназии № 3 организовала обследование среди сотрудников и учеников. Осмотры проводятся поэтапно — в разные дни по группам, чтобы избежать новых случаев заражения.

Родителям уже пришли СМС с просьбой привести детей в туберкулёзный диспансер. В первую очередь это касается младших классов. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Ранее в нескольких сёлах Самарской области ввели карантин из-за обнаружения очагов распространения бешенства. Территория в радиусе 3 км от них признана неблагополучной. Как ожидается, ограничения будут действовать два месяца.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.