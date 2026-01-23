СК проверит школу в Южно-Сахалинске, где не ввели карантин из-за туберкулёза

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении.
Как пишет Amur Mash, заболевший не является педагогом. Узнав о болезни, руководство гимназии № 3 организовала обследование среди сотрудников и учеников. Осмотры проводятся поэтапно — в разные дни по группам, чтобы избежать новых случаев заражения.
Родителям уже пришли СМС с просьбой привести детей в туберкулёзный диспансер. В первую очередь это касается младших классов. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
Ранее в нескольких сёлах Самарской области ввели карантин из-за обнаружения очагов распространения бешенства. Территория в радиусе 3 км от них признана неблагополучной. Как ожидается, ограничения будут действовать два месяца.
