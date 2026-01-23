В Красноярске в один день пропали два подростка: За одного из них потребовали выкуп

В Красноярске в день похищения ребенка бизнесмена также пропала 14-летняя школьница Наташа Елькина. Сейчас проверяется, связаны ли данные два факта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как отмечается в публикации, история изначально развернулась с 14-летним Николаем Каплей — сыном предпринимателя. Тогда он внезапно пропал, а затем по камерам волонтеры отследили, что его похитил неизвестный в капюшоне. Спустя время отцу пришло видео с сыном. Похититель потребовал выкуп в размере 30 миллионов рублей.
Однако теперь появилась еще одна пугающая деталь. Так, в день исчезновения Николая также пропала 14-летняя школьница Наташа Елькина. Ее дом находится примерно в трех километрах от дома исчезнувшего сына предпринимателя.
«Кроме того, описание одежды Наташи, указанное в ориентировке, совпадает с внешним видом человека, с которым камеры зафиксировали пропавшего сына бизнесмена — чёрная куртка, капюшон, угги», — отмечает SHOT.
Также подчеркивается, что теперь проверяется связь этих случаев. Волонтеры и полиция продолжают искать обоих детей.
Не менее трагические события развернулись в ноябре 2025 года в Краснодаре. Там тогда загадочно пропал 12-летний школьник. Ребенок попросту не появился на уроках. Обеспокоенные родители оказались вынуждены обратиться в полицию. При этом сообщалось, что до этого случая школьник уже уходил из дома.