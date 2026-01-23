В Красноярске в один день пропали два подростка: За одного из них потребовали выкуп

Не менее трагические события развернулись в ноябре 2025 года в Краснодаре. Там тогда загадочно пропал 12-летний школьник. Ребенок попросту не появился на уроках. Обеспокоенные родители оказались вынуждены обратиться в полицию. При этом сообщалось, что до этого случая школьник уже уходил из дома.