На Сахалине двоих рыбаков на льдине оторвало от берега и уносит в Охотское море

Льдину с рыбаками уносит в Охотское море на Сахалине. Видео © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ.
На место происшествия выехали четыре сотрудника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова с тремя единицами техники — КамАЗом с прицепом, «Газелью» и аэросанями. По предварительной информации, из-за шуги и льда выход на лодке не возможен. Спасатели оценивают обстановку и готовят безопасный способ эвакуации рыбаков с льдины. Ведётся активная работа по безопасному возвращению мужчин на берег.
Ранее в Выборгском районе Ленинградской области спасли пятерых рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине. Инцидент произошёл у населённого пункта Пески, когда от основного ледового поля отделилась льдина с пятью людьми. На место происшествия направили сотрудников поисково-спасательного подразделения «Берег» для проведения операции по эвакуации рыбаков.
