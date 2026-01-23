Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине двоих рыбаков на льдине оторвало от берега и уносит в Охотское море

У берегов Сахалина спасают двоих рыбаков с Корсаковского района, которых оторвало на льдине. Мужчины находятся примерно в одном километре от села в сторону Свободного и нуждаются в срочной помощи. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Источник: Life.ru

Льдину с рыбаками уносит в Охотское море на Сахалине. Видео © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ.

На место происшествия выехали четыре сотрудника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова с тремя единицами техники — КамАЗом с прицепом, «Газелью» и аэросанями. По предварительной информации, из-за шуги и льда выход на лодке не возможен. Спасатели оценивают обстановку и готовят безопасный способ эвакуации рыбаков с льдины. Ведётся активная работа по безопасному возвращению мужчин на берег.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области спасли пятерых рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине. Инцидент произошёл у населённого пункта Пески, когда от основного ледового поля отделилась льдина с пятью людьми. На место происшествия направили сотрудников поисково-спасательного подразделения «Берег» для проведения операции по эвакуации рыбаков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.