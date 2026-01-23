На Сахалине двоих рыбаков на льдине оторвало от берега и уносит в Охотское море

На место происшествия выехали четыре сотрудника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова с тремя единицами техники — КамАЗом с прицепом, «Газелью» и аэросанями. По предварительной информации, из-за шуги и льда выход на лодке не возможен. Спасатели оценивают обстановку и готовят безопасный способ эвакуации рыбаков с льдины. Ведётся активная работа по безопасному возвращению мужчин на берег.