В деле похищенного в Красноярске мальчика появился неожиданный поворот: домашние сейфы оказались пусты

У отца похищенного в Красноярске мальчика из сейфов пропало 3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В день похищения 14-летнего подростка в Красноярске у его отца из сейфов пропали три миллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что вернувшись домой поздно вечером 22 января, мужчина обнаружил пропажу из домашних сейфов трех миллионов рублей.

«Позже отец получил видео с просьбой мальчика выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 10 раз больше похищенной суммы», — добавили представители прокуратуры.

Напомним, 14-летний подросток пропал накануне вечером. С заявлением о пропаже ребенка отец обратился в полицию. После этого неизвестные, укравшие ребенка, потребовали с его отца выкуп в размере 350 тысяч долларов (26 млн рублей). Причем неизвестные отправили ему видеообращение мальчика.

Кроме того, в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент похищения мальчика.

В региональном Следственном комитете по факту похищения юного жителя Красноярска возбудили уголовное дело.