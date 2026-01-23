В Тюмени резко вырос незаконный сбыт наркотиков

Тюменская прокуратура опубликовала данные об обороте наркотиков в регионе.
В Тюменской области за 2025 год на 15% увеличилось число преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Число преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, выросло на 15,1% и составило 2,3 тыс. Раскрываемость наркопреступлений увеличилась на 6,3% и составила 72%, в том числе по сбытам — на 10,3% и составила 65,8%», — сказано в публикации ведомства.
Всего на территории региона в 2025 году совершено 2,8 тыс.преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что по сравнению с 2024 годом больше на 5,9%. Всего в суд направлено 722 уголовных дел о наркопреступлениях в отношении 522 лиц. Из незаконного оборота изъято более 110 кг наркотических средств.