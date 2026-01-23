В Тюмени резко вырос незаконный сбыт наркотиков

Всего на территории региона в 2025 году совершено 2,8 тыс.преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что по сравнению с 2024 годом больше на 5,9%. Всего в суд направлено 722 уголовных дел о наркопреступлениях в отношении 522 лиц. Из незаконного оборота изъято более 110 кг наркотических средств.