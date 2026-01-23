В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей

Отмечается, что дом отапливался газом и дровами, на момент осмотра места происшествия окна, двери и задвижка вентиляционного канала были закрыты, из-за чего продукты горения могли скопиться в помещении. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».