В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей

ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. Жительница Волжского Волгоградской области и двое ее маленьких детей погибли, отравившись, предварительно, угарным газом, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
«Двадцать второго января 2026 года в одном из частных домовладений, расположенных на улице Украинской города Волжского, обнаружены тела местной жительницы и двух её совершеннолетних детей», — говорится в сообщении СК.
По предварительным данным следствия, мать с детьми погибли от отравления угарным газом.
Отмечается, что дом отапливался газом и дровами, на момент осмотра места происшествия окна, двери и задвижка вентиляционного канала были закрыты, из-за чего продукты горения могли скопиться в помещении. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».