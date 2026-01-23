В Новосибирске родители заявили о травме ребенка после конфликта в детсаду

В одном из детских садов Новосибирска родители пятилетнего мальчика заявили, что их сын получил серьезную травму после конфликта с другим ребенком. Инцидент произошел 26 сентября 2025 года, сообщает КП-Новосибирск.
По словам матери пострадавшего, ребенка увезли в больницу на скорой помощи. Врачи диагностировали разрыв сухожилия пальца руки и провели операцию. После лечения мальчику потребовалась реабилитация.
Родители утверждают, что травму ребенок получил после столкновения с шестилетним воспитанником группы в туалете. Мать другого мальчика заявляет, что умысла в действиях ее сына не было и произошедшее — несчастный случай.
В детском саду ситуацию не комментируют. Следственный комитет и департамент образования Новосибирска начали проверку после публикаций в СМИ.