В Индонезии обнаружены тела всех погибших при крушении самолета

В Индонезии найдены тела всех погибших при крушении самолета в провинции Южный Сулавеси, передает национальное агентство страны по поиску и спасению.
Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции обнаружили тела всех находившихся в самолете людей.
Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии проводит расследование причин авиакатастрофы. Начат анализ данных «черного ящика», обнаруженного на месте крушения.
Самолет ATR 42−500 авиакомпании Indonesia Air Transport пропал с радаров рано утром 17 января в районе округа Марос провинции Южный Сулавеси. На борту находились восемь членов экипажа и три пассажира. В ходе поисков было обнаружено тело одного из пассажиров.
Позже выяснилось, что самолет упал на вершину горы Булусараунг.