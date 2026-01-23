В Индонезии обнаружены тела всех погибших при крушении самолета

Самолет ATR 42−500 авиакомпании Indonesia Air Transport пропал с радаров рано утром 17 января в районе округа Марос провинции Южный Сулавеси. На борту находились восемь членов экипажа и три пассажира. В ходе поисков было обнаружено тело одного из пассажиров.