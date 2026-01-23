Ричмонд
В Индонезии обнаружены тела всех погибших при крушении самолета

Тела всех погибших в авиакатастрофе в Индонезии найдены. Изучаются данные «черного ящика», обнаруженного на месте крушения.

Источник: Аргументы и факты

В Индонезии найдены тела всех погибших при крушении самолета в провинции Южный Сулавеси, передает национальное агентство страны по поиску и спасению.

Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции обнаружили тела всех находившихся в самолете людей.

Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии проводит расследование причин авиакатастрофы. Начат анализ данных «черного ящика», обнаруженного на месте крушения.

Самолет ATR 42−500 авиакомпании Indonesia Air Transport пропал с радаров рано утром 17 января в районе округа Марос провинции Южный Сулавеси. На борту находились восемь членов экипажа и три пассажира. В ходе поисков было обнаружено тело одного из пассажиров.

Позже выяснилось, что самолет упал на вершину горы Булусараунг.