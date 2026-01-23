Сотрудник ДПС «разводил» водителей на деньги при помощи алкотестера

Один из эпизодов произошёл во время несения службы на посту ДПС в Галляаральском районе. Инспектор остановил автомобиль Lacetti, провёл проверку с помощью алкотестера и, несмотря на заверения водителя о том, что тот не употреблял спиртные напитки, доставил его в служебное помещение. Там сотрудник потребовал 1 миллион сумов за неоформление документов и отказ от принятия дальнейших мер.
При этом инспектор утверждал, что алкотестер якобы способен выявлять употребление алкоголя за последние 72 часа, чем окончательно запугал водителя. Не сумев доказать свою правоту, мужчина перевёл 500 тысяч сумов на банковскую карту, указанную сотрудником. Для сокрытия своих действий инспектор использовал карту, оформленную на знакомого.
В ходе последующей проверки выяснилось, что этот сотрудник и ранее совершал аналогичные правонарушения, используя ту же схему давления на водителей.
В УВД сообщили, что в настоящее время сотрудник уже осуждён и отбывает наказание. При этом конкретные меры наказания правоохранители не уточнили.