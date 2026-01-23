Сотрудник ДПС «разводил» водителей на деньги при помощи алкотестера

Один из эпизодов произошёл во время несения службы на посту ДПС в Галляаральском районе. Инспектор остановил автомобиль Lacetti, провёл проверку с помощью алкотестера и, несмотря на заверения водителя о том, что тот не употреблял спиртные напитки, доставил его в служебное помещение. Там сотрудник потребовал 1 миллион сумов за неоформление документов и отказ от принятия дальнейших мер.