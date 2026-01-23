Из трех сейфов в доме похищенного в Красноярске подростка пропали деньги

Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений было возбуждено 22 января после обращения родителя. По данным следствия, вечером того же дня подросток ушёл из дома с неизвестным, а позже на телефон отца поступило сообщение с требованием выкупа в размере 350 тысяч долларов и видеообращение самого ребёнка.