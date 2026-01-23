Из трех сейфов в доме похищенного в Красноярске подростка пропали деньги

Из дома 14-летнего подростка, похищенного в Красноярске, пропали 3 миллиона рублей, которые хранились в трёх домашних сейфах. Об этом сообщает РИА Новости.
Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений было возбуждено 22 января после обращения родителя. По данным следствия, вечером того же дня подросток ушёл из дома с неизвестным, а позже на телефон отца поступило сообщение с требованием выкупа в размере 350 тысяч долларов и видеообращение самого ребёнка.
«В помещении дома находилось четыре сейфа, вскрыты три, откуда похищены денежные средства на общую сумму 3 миллиона рублей», — уточнили в ГСУ СК.
Следователи не исключают, что подросток мог попасть под влияние мошенников. Прокуратура Красноярского края взяла расследование дела на особый контроль.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.