80-летняя бывшая сотрудница Эрмитажа бесследно исчезла в Петербурге

29 декабря к женщине приехала ее знакомая Марина, у которой были ключи от квартиры. Одну дверь она открыла, а вторая была заперта изнутри. По словам Марины, полицейские и МЧС не стали вскрывать дверь. Как пишет «Фонтанка», экстренные службы вызывали еще несколько раз, приходил участковый. Однако никто так и не вскрыл дверь.