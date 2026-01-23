80-летняя бывшая сотрудница Эрмитажа бесследно исчезла в Петербурге

Стало известно об исчезновении бывшей сотрудницы Эрмитажа, 80-летней пенсионерки Людмилы. Она перестала выходить на связь 29 декабря.
Ни коллеги, ни знакомые не могут до нее дозвониться. Последний раз она отвечала на звонки 26 декабря. О женщине рассказала ее соседка Оксана, которая приютила кошку пенсионерки.
29 декабря к женщине приехала ее знакомая Марина, у которой были ключи от квартиры. Одну дверь она открыла, а вторая была заперта изнутри. По словам Марины, полицейские и МЧС не стали вскрывать дверь. Как пишет «Фонтанка», экстренные службы вызывали еще несколько раз, приходил участковый. Однако никто так и не вскрыл дверь.
Сводная сестра покойной дочери Людмилы подавала заявление об исчезновении пенсионерки в электронном варианте. Сотрудники УМВД ответили ей, что документ приняли.
Отметим, что Людмила работала в Эрмитаже практически всю свою жизнь. Ее уволили, когда ей было 79 лет.