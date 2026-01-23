«Я очень хочу домой»: что известно о пропаже 14-летнего подростка в Красноярске. Фото, видео

Подросток попросил своего отца выполнить требования похитителей (архивное фото).
В Красноярске неизвестный похитил 14-летнего сына местного бизнесмена. После исчезновения отец подростка получил видео с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, на записи мальчик просит выполнить условия преступников. Следователи рассматривают версии как реального похищения, так и возможной инсценировки. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
Что произошло.
В Красноярске 14-летний подросток вечером 22 января ушел из дома коттеджного поселка с неизвестным мужчиной в капюшоне. Позже его отец получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа и видео, на котором мальчик просит выполнить условия похитителей.
На записи подросток, снятый на фоне пустой стены, спокойно говорит: «Пап, выполни их требования Я очень хочу домой, сделай все, пожалуйста». По данным правоохранительных органов, преступники потребовали за выкуп подростка 350 тысяч долларов (более 26,5 млн рублей). Кроме того, по данным прокуратуры, из дома вместе с мальчиком пропали три млн рублей, которые хранились в сейфе его отца.
Возбуждение дела и начало расследования.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). Сейчас следователи рассматривают две основные версии: подростка могли вовлечь мошенники, либо произошедшее является инсценировкой.
По ориентировке, рост разыскиваемого подростка около 170 сантиметров, он худощавый, с темно-русыми кудрявыми волосами и карими глазами. В момент исчезновения на нем были куртка болотного цвета, светло-синие джинсы и черные ботинки.
Расследование находится под контролем руководства Главного следственного управления СК России и прокуратуры Красноярского края. Дополнительно проводится проверка работы школ и других образовательных учреждений по профилактике интернет-мошенничества среди учащихся.
Кем является отец мальчика.
Отец похищенного подростка — директор компании «АвтоСпецМаш» и владелец бизнеса по сдаче коммерческой недвижимости в аренду. В 2025 году он занял 58-е место в списке 100 самых богатых жителей Красноярска. По данным местных СМИ, мужчина входит и в перечень 60 самых состоятельных людей региона. Семья считается благополучной, о самом подростке также отзываются положительно.
Кто мог похитить школьника.
Детей сейчас разыскивают следователи и волонтеры.
В этот же день в Красноярске также пропала 14‑летняя девочка. Сейчас проверяется, связаны ли эти два исчезновения между собой. По данным telegram-канала Shot, школьница днем накануне ушла из дома на улице Волочаевской примерно в 15:00 и больше ее никто не видел.
Дом девочки находится примерно в трех километрах от дома пропавшего подростка. Одежда, указанная в ориентировке, совпадает с одеждой человека, с которым камеры зафиксировали исчезнувшего сына бизнесмена: черная куртка с капюшоном и угги. Пока точной информации о связи между этими случаями нет. Детей разыскивают полиция и волонтеры.