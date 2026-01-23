«Я очень хочу домой»: что известно о пропаже 14-летнего подростка в Красноярске. Фото, видео

На записи подросток, снятый на фоне пустой стены, спокойно говорит: «Пап, выполни их требования Я очень хочу домой, сделай все, пожалуйста». По данным правоохранительных органов, преступники потребовали за выкуп подростка 350 тысяч долларов (более 26,5 млн рублей). Кроме того, по данным прокуратуры, из дома вместе с мальчиком пропали три млн рублей, которые хранились в сейфе его отца.