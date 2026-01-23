Ричмонд
В Крыму двоих мужчин задержали за серию диверсий

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024—2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым задержаны два гражданина России, 1995 года рождения, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники, а также о результатах ракетных ударов вооруженных сил Украины.

«По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов ФГКП “Крымская железная дорога” и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах республики Крым», — добавили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и обучении для террористической деятельности.