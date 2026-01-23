В Европе потребовали прекратить финансирование Украины после слов Зеленского

Многие заявления украинского главы на ВЭФ оказались провокационными. Так украинский президент обвинил европейские страны в слабости и бездействии, говоря о ситуации вокруг Гренландии. Кроме того, он заявил, что Европа сейчас не знает, как защитить себя. Из-за этого европейские лидеры якобы ждут, что США «перегорят». Об этих и других заявлениях президента Украины в Давосе — в материале URA.RU.