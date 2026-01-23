Ричмонд
В Европе потребовали прекратить финансирование Украины после слов Зеленского

На Запале потребовали прекратить любое финансирование Украины после выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе. С заявлением выступил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо.

На Западе возмутились выступлением Зеленского в Давосе.

«Заявления Владимира Зеленского в Давосе просто непристойны. Теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины» — возмутился европарламентарий в социальной сети X. Ди Рупо также указал на поддержку уже оказанную Украине. «Европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!».

По его словам, поведение Зеленского демонстрирует максимальное неуважение к странам Европы. «Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года», — заявил депутат.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Если до его открытия Украина фигурировала среди ключевых тем предстоящих дискуссий, то, как отмечает издание Financial Times, фактически состоявшийся форум обернулся серьезным политическим поражением для Владимира Зеленского.

Попытка Зеленского договориться о встрече с президентом США Дональдом Трампом на форуме в Давосе не увенчалась успехом. Администрация американского президента не нашла для этого времени в плотном графике американского лидера.

А выступление на форуме для Зеленского стало провалом. Повестка дня форума резко изменилась как раз тогда, когда должны были состояться обсуждения украинской темы. Страны Запада подали ему сигнал о фактической маргинализации Киева.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что речь Зеленского была переполнена наглостью. Больше всего его возмутил выпад украинского президента в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Депутат предложил Зеленскому заняться своими делами, передает 360.ru.

Многие заявления украинского главы на ВЭФ оказались провокационными. Так украинский президент обвинил европейские страны в слабости и бездействии, говоря о ситуации вокруг Гренландии. Кроме того, он заявил, что Европа сейчас не знает, как защитить себя. Из-за этого европейские лидеры якобы ждут, что США «перегорят». Об этих и других заявлениях президента Украины в Давосе — в материале URA.RU.

