ФСБ задержала в Крыму двух россиян, совершивших диверсии по указанию Украины

По данным следователей, в позапрошлом году подозреваемые связались через Telegram с сотрудником украинских спецслужб. Под его руководством они осуществляли сбор данных о дислокации на полуострове объектов Минобороны России, важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники ВС РФ.