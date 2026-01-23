В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин

«Федеральной службой безопасности России на территории Республики Крым задержаны два гражданина России, 1995 года рождения, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.
По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.
«По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов “Крымской железной дороги” и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах республики Крым», — добавили в ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и обучении для террористической деятельности.
Решением Киевского районного суда фигурантам вынесена мера пресечения в виде ареста.