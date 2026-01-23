Установлена личность таксиста, который вёз похищенного подростка в Красноярске

Установлена личность таксиста, который увозил похищенного 14-летнего мальчика и сопровождающую его неизвестную женщину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения СК по региону.
Напомним, в Красноярске пропал 14-летний подросток. Момент его похищения попал на видео камеры наблюдения. Сразу после пропажи злоумышленники связались с родителями ребенка и потребовали выкуп в размере 350 тысяч долларов (26 млн рублей).
Также в Сети появилось видеообращение подростка к своим родителям. Мальчик говорит своему отцу, что хочет домой.