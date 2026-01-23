Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В исчезновении сына бизнесмена в Красноярске не исключают инсценировку

Подросток пропал в Красноярске, из сейфа его отца пропали 3 млн рублей. Очевидцы не исключают инсценировку.

Источник: Аргументы и факты

В коттеджном поселке Серебряный бор Красноярского края пропал 14-летний подросток, жители региона не исключают, что это могла быть инсценировка. Об этом узнал aif.ru.

На видео, которое подросток записал для отца, мальчик говорит: «Папа, говорят, ты очень переживаешь. Я тоже. Я очень хочу домой. Сделай всё, пожалуйста». Однако ребенок на видео выглядит достаточно спокойным, испуга в его голосе не слышно.

В краевом ГСУ СК сообщили, что в ходе следствия будут отработаны все версии, также рассматривается версия о мошенничестве.

Подросток пропал 22 января. Отец школьника, вернувшись домой поздно вечером, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 млн рублей. Позже мужчина получил сообщение с требованием выкупа в размере 30 млн рублей.

Как выяснил aif.ru, отец мальчика является крупным бизнесменом. Мужчина занимается продажей спецтехники и сдачей ее в аренду. За 2024 год компании, в которых он числится учредителем, принесли ему около 100 млн рублей.