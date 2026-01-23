Ричмонд
За сутки в Иркутской области два человека пострадали на пожарах

Обоих пострадавших доставили в больницы с ожогами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки в Иркутской области два человека пострадали на пожарах. Утром в рабочем поселке Чунский на улице Болотной загорелась хозяйственная постройка. Ее покинули два человека. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону, 43-летний мужчина на пытался сам потушить огонь, но получил сильные ожоги. Сибиряка доставили в больницу.

— Пожар случился из-за того, что кто-то не соблюдал правила пожарной безопасности при использовании печки, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В квартире Ангарска произошло короткое замыкание обогревателя ГУ МЧС по Иркутской области.

А в 33-м микрорайоне Ангарска вечером загорелась двухуровневая квартира. При появлении пламени десять жильцов дома сразу же покинули дом по лестнице. Когда приехали сотрудники МЧС, они заметили в подъезде 64-летнего пострадавшего, которого спас сын. Мужчина отравился угарным газом и получил ожоги. Дознаватели ведомства установили, что пожар произошел из-за короткого замыкания обогревателя.