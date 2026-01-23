За сутки в Иркутской области два человека пострадали на пожарах. Утром в рабочем поселке Чунский на улице Болотной загорелась хозяйственная постройка. Ее покинули два человека. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону, 43-летний мужчина на пытался сам потушить огонь, но получил сильные ожоги. Сибиряка доставили в больницу.