«Мама проснулась из-за того, что стало тяжело дышать»: многодетная семья спаслась от пожара в Челябинской области

В селе Полоцком Кизильского округа загорелся дом многодетной семьи.
Родители и четверо детей недавно переехали в новый дом — старый признали непригодной для жизни. Но оказалось, что в новом доме аварийная электропроводка. Вскоре после новоселья родители с детьми оказались в нешуточной опасности.
Пожар начался среди ночи.
— Мама проснулась из-за того, что стало тяжело дышать, — рассказали в региональном ГУ МЧС. — Это и спасло жизни. Вместе с мужем они схватили детей и выбежали на улицу.
Тушить пожар примчалась добровольная пожарная команда, затем приехали сотрудники МЧС. Пламя успело охватить только 10 квадратных метров. Обгорели обстановка в комнате и потолок.
После происшествия семье пришлось снова переезжать — родителей с детьми на время приютили у себя родственники.