«Мама проснулась из-за того, что стало тяжело дышать»: многодетная семья спаслась от пожара в Челябинской области

В Челябинской области многодетная семья спаслась во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

В селе Полоцком Кизильского округа загорелся дом многодетной семьи.

Родители и четверо детей недавно переехали в новый дом — старый признали непригодной для жизни. Но оказалось, что в новом доме аварийная электропроводка. Вскоре после новоселья родители с детьми оказались в нешуточной опасности.

Пожар начался среди ночи.

— Мама проснулась из-за того, что стало тяжело дышать, — рассказали в региональном ГУ МЧС. — Это и спасло жизни. Вместе с мужем они схватили детей и выбежали на улицу.

Тушить пожар примчалась добровольная пожарная команда, затем приехали сотрудники МЧС. Пламя успело охватить только 10 квадратных метров. Обгорели обстановка в комнате и потолок.

После происшествия семье пришлось снова переезжать — родителей с детьми на время приютили у себя родственники.