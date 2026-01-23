Экс-мэра Усть-Кута осудили на 9,5 лет за взятку и хищения

Иркутский областной суд подтвердил обвинительный приговор бывшему мэру Усть-Кута. Его признали виновным в нескольких преступлениях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, он незаконно подписал акты о якобы выполненных работах по благоустройству сквера, хотя они не были завершены. Это нанесло ущерб бюджету более чем на 5 миллионов рублей. Также чиновник получил взятку в размере свыше 1 миллиона рублей.