Экс-мэра Усть-Кута осудили на 9,5 лет за взятку и хищения

Ему также назначен штраф в размере 13,7 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский областной суд подтвердил обвинительный приговор бывшему мэру Усть-Кута. Его признали виновным в нескольких преступлениях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, он незаконно подписал акты о якобы выполненных работах по благоустройству сквера, хотя они не были завершены. Это нанесло ущерб бюджету более чем на 5 миллионов рублей. Также чиновник получил взятку в размере свыше 1 миллиона рублей.

— Кроме того, в 2020 году он причинил другому должностному лицу вред здоровью средней тяжести, — говорится в решении суда.

Экс-мэра приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 13,7 миллионов рублей и запрет на 6 лет занимать руководящие должности.

