Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Серпухове

В подмосковном Серпухове произошел пожар в частном доме на Железнодорожной улице. В результате возгорания погибли двое малолетних детей. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
— Вечером 22 января 2026 года произошло возгорание в частном жилом доме на улице Железнодорожной в городе Серпухове. В ходе тушения пожара были обнаружены двое малолетних детей 2016 и 2021 годов рождения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти пострадавших не удалось, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, они были дома одни, когда начался пожар. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину пожара установят эксперты. По факту трагедии возбудили уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.
3 января частный дом загорелся в подмосковной деревне Кутьино. Пожар унес жизни трех человек — мужчины и двух детей в возрасте семи и девяти лет.