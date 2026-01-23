Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Серпухове

— Вечером 22 января 2026 года произошло возгорание в частном жилом доме на улице Железнодорожной в городе Серпухове. В ходе тушения пожара были обнаружены двое малолетних детей 2016 и 2021 годов рождения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти пострадавших не удалось, — рассказали в Telegram-канале ведомства.