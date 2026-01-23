В Краснодаре сосулька едва не убила младенца в коляске

В Краснодаре огромная сосулька, сорвавшаяся с карниза 21-го этажа жилого дома, едва не убила младенца в коляске. Трагедии удалось избежать благодаря случайности — лёд задел внешний блок кондиционера на фасаде, что изменило траекторию падения.
Об этом сообщает «Кубань 24». Камеры на месте происшествия зафиксировали, как ледяная глыба разбивается о тротуар всего в паре метров от двух женщин с детьми. Без кондиционера удар пришёлся бы прямо на коляску.
Инцидент произошёл у дома на улице Героев-Разведчиков. По данным издания, сосулька упала в самый разгар дня, когда на улице было много прохожих.
