В Краснодаре сосулька едва не убила младенца в коляске

В Краснодаре огромная сосулька, сорвавшаяся с карниза 21-го этажа жилого дома, едва не убила младенца в коляске.

В Краснодаре огромная сосулька, сорвавшаяся с карниза 21-го этажа жилого дома, едва не убила младенца в коляске. Трагедии удалось избежать благодаря случайности — лёд задел внешний блок кондиционера на фасаде, что изменило траекторию падения.

Об этом сообщает «Кубань 24». Камеры на месте происшествия зафиксировали, как ледяная глыба разбивается о тротуар всего в паре метров от двух женщин с детьми. Без кондиционера удар пришёлся бы прямо на коляску.

Инцидент произошёл у дома на улице Героев-Разведчиков. По данным издания, сосулька упала в самый разгар дня, когда на улице было много прохожих.

Читайте также: «Эксперт рассказал, как отсудить у УК до 1 млн рублей за падение сосульки на машину».

