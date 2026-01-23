Рейс Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над Китаем

Пассажирский самолёт Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул (бортовой номер RA-73071), подал сигнал бедствия во время пролёта над территорией Китая. По данным сервиса Flightradar24, сигнал был активирован на высоте около 6,6 км.
В настоящее время лайнер продолжает снижать высоту. Причины, по которым экипаж задействовал аварийный код, пока неизвестны.
