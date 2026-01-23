Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над Китаем

Российский лайнер с рейса Пхукет — Барнаул подал сигнал бедствия на высоте 6,5 км.

Пассажирский самолёт Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул (бортовой номер RA-73071), подал сигнал бедствия во время пролёта над территорией Китая. По данным сервиса Flightradar24, сигнал был активирован на высоте около 6,6 км.

В настоящее время лайнер продолжает снижать высоту. Причины, по которым экипаж задействовал аварийный код, пока неизвестны.

Ранее истребитель F-35A ВВС США пропал у побережья Японии, недалеко от Аомори, после сигнала бедствия. Он прибыл из северной части Японского моря, пролетел над сушей к югу от Аомори и затем двинулся на северо-восток.