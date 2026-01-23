Ричмонд
Появилась одна из версий того, что случилось с похищенным в Красноярске подростком: речь зашла о мошенниках

В Красноярске изучают версию с влиянием мошенников в деле похищенного мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске пропал 14-летний подросток. Следственные органы бросили все силы, чтобы обнаружить ребенка по горячим следам, пишет «КП-Красноярск». Появилась еще одна зацепка — требование выкупа за школьника. Сейчас оперативные органы Красноярска изучают еще одну версию пропажи ребенка — речь идет о мошенниках.

Оперативники рассматривают все варианты причин исчезновения и не стали отметать версию с мошенниками. Следственные органы предполагают, что подросток мог действовать под влиянием аферистов. Сейчас эта версия проверяется.

Ранее KP.RU сообщил, что появилось видео обращения подростка к своим родителям после похищения. Мальчик на видео заявил, что хочет побыстрее вернуться домой, и обратился к своему отцу. Кроме того, оперативники установили, что домашние сейфы после пропажи ребенка оказались пусты.