Появилась одна из версий того, что случилось с похищенным в Красноярске подростком: речь зашла о мошенниках

В Красноярске пропал 14-летний подросток. Следственные органы бросили все силы, чтобы обнаружить ребенка по горячим следам, пишет «КП-Красноярск». Появилась еще одна зацепка — требование выкупа за школьника. Сейчас оперативные органы Красноярска изучают еще одну версию пропажи ребенка — речь идет о мошенниках.
Оперативники рассматривают все варианты причин исчезновения и не стали отметать версию с мошенниками. Следственные органы предполагают, что подросток мог действовать под влиянием аферистов. Сейчас эта версия проверяется.
Ранее KP.RU сообщил, что появилось видео обращения подростка к своим родителям после похищения. Мальчик на видео заявил, что хочет побыстрее вернуться домой, и обратился к своему отцу. Кроме того, оперативники установили, что домашние сейфы после пропажи ребенка оказались пусты.