Появилась одна из версий того, что случилось с похищенным в Красноярске подростком: речь зашла о мошенниках

Ранее KP.RU сообщил, что появилось видео обращения подростка к своим родителям после похищения. Мальчик на видео заявил, что хочет побыстрее вернуться домой, и обратился к своему отцу. Кроме того, оперативники установили, что домашние сейфы после пропажи ребенка оказались пусты.