Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до шести

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв — РИА Новости. Общее число госпитализированных после смертельного ДТП с туравтобусом в Приморье выросло до шести, ещё двое пассажиров госпитализированы, сообщили в минздраве региона.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, пострадали также четыре автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным минздрава на утро пятницы, были госпитализированы четыре человека, трое — в тяжелом состоянии.
«По состоянию на 16.00 (9.00 мск — ред.) 23 января два пациента, которые ранее отказались от медицинской помощи, сегодня госпитализированы с жалобами на ухудшение самочувствия», — говорится в сообщении.
Одна пациентка доставлена из Надеждинского округа во Владивостокскую клиническую больницу № 2 в отделение нейрохирургии, второй пациент госпитализирован в Кавалеровскую центральную райбольницу в отделение травматологии. Оба находятся в состоянии средней тяжести под контролем врачей.
Ещё одна женщина в связи с ухудшением самочувствия в пятницу была доставлена в больницу Владивостока. После медосмотра она находится под амбулаторным наблюдением в краевой столице.
На горячую линию психологической помощи за время работы обратились три человека.
В настоящее время в Хасанской центральной районной больнице продолжают лечение три человека, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. Пациенты готовятся к транспортировке в медучреждение краевой столицы. Лечение в стационаре Владивостокской клинической больницы № 2 продолжает ещё один пациент.
В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж — шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.