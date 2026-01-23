Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до шести

В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж — шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.