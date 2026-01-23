ВСУ атаковали больницу в запорожской Васильевке

«В городе Васильевке Васильевского муниципального округа ВСУ осуществили атаку БПЛА по территории центральной районной больницы — повреждены пять окон в отделении терапии», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, при другой атаке беспилотника на город загорелся автомобиль — пожар ликвидирован, никто не пострадал.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше