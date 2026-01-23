Ричмонд
ВСУ атаковали больницу в запорожской Васильевке

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал больницу в запорожской Васильевке, повреждены пять окон в отделении терапии, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«В городе Васильевке Васильевского муниципального округа ВСУ осуществили атаку БПЛА по территории центральной районной больницы — повреждены пять окон в отделении терапии», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, при другой атаке беспилотника на город загорелся автомобиль — пожар ликвидирован, никто не пострадал.

