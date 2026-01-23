Новосибирца отправили в колонию за удар ножом в грудь сыну

Все произошло 7 мая. Тогда новосибирец спровоцировал конфликт с внуком, а потом с сыном. Как выяснили правоохранители, во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им в грудную клетку сына. Но во время судебного заседания подсудимый убеждал, что все было иначе.