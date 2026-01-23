Ричмонд
Новосибирца отправили в колонию за удар ножом в грудь сыну

Мужчина во время суда уверял, что сын сам наткнулся на нож.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мужчину на пять лет лишили свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему сыну. Он ударил родственника ножом в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Все произошло 7 мая. Тогда новосибирец спровоцировал конфликт с внуком, а потом с сыном. Как выяснили правоохранители, во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им в грудную клетку сына. Но во время судебного заседания подсудимый убеждал, что все было иначе.

— Мужчина не признал себя виновным, хоть и не отрицал факта ссоры между ним и родственниками, однако уверял, что сын сам наткнулся на нож, — добавили в пресс-службе.

Суд счел эту версию не убедительной, признал его виновным в совершении данного преступления и отправил на пять лет в исправительную колонию строгого режима.

— При назначении наказания судом учтены смягчающие наказание обстоятельства, а также отягчающее обстоятельство — рецидив преступлений, — добавили в пресс-службе.