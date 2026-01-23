Двое мужчин устроили стрельбу на парковке на северо-востоке Москвы

Двое мужчин устроили стрельбу на парковке около магазина на Ярославском шоссе в Москве. Одного из нарушителей порядка удалось задержать. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
— В дежурную часть территориального отдела полиции через службу «02» поступило сообщение о выстрелах на парковке магазина, расположенного на Ярославском шоссе. В ходе выяснения отношений двое мужчин произвели несколько выстрелов из оружия, схожего с огнестрельным, после чего все участники конфликта сели в автомобили и скрылись, — рассказали на сайте ведомства.
Правоохранители прибыли на место. Они нашли на парковке 10 гильз, которые отправили на экспертизу. Силовикам удалось установить личность и задержать одного из стрелявших. В отдел доставили 38-летнего жителя Красногорска. Полицейские также провели обыск у него дома. Там нашли оружие, в том числе автомат, винтовку и пистолеты, а также патроны и фейковое удостоверение сотрудника силовых структур. В отношении мужчины завели уголовное дело. Его заключили под стражу. Полицейские продолжают искать второго участника конфликта.
Ранее стрельба произошла на остановке в центре Москвы. Участниками конфликта стали несколько человек. Инцидент начался с того, что одному из пассажиров автобуса не понравилось поведение компании. Они вышли на улицу, где молодой человек выстрелил в троих дебоширов. Всех участников конфликта доставили в больницу. Позднее стало известно, что в результате стрельбы пострадали пять человек.