Двое мужчин устроили стрельбу на парковке на северо-востоке Москвы

Правоохранители прибыли на место. Они нашли на парковке 10 гильз, которые отправили на экспертизу. Силовикам удалось установить личность и задержать одного из стрелявших. В отдел доставили 38-летнего жителя Красногорска. Полицейские также провели обыск у него дома. Там нашли оружие, в том числе автомат, винтовку и пистолеты, а также патроны и фейковое удостоверение сотрудника силовых структур. В отношении мужчины завели уголовное дело. Его заключили под стражу. Полицейские продолжают искать второго участника конфликта.