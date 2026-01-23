Ричмонд
В Новосибирске произошло ДТП с участием такси

Водитель такси не соблюдал безопасную дистанцию между автомобилями.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 января, в Новосибирске произошла авария из-за несоблюдения водителем безопасной дистанции между машинами. Участниками ДТП стали такси и легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе ГКУ ЦОДД Новосибирской области.

Специалисты напоминают, что дорожное пространство является территорией с повышенным риском. В условиях зимнего сезона недопустимо ослабление бдительности вне зависимости от текущей скорости движения и плотности транспортного потока.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на улице Танковой в сугробе застрял троллейбус.