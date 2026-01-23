ФСБ задержала диверсантов за поджоги на железной дороге в Крыму

В Крыму представители силовики задержали двух россиян, подозреваемых в диверсионной деятельности по заданию украинских спецслужб. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, задержанные обвиняются в совершении ряда противоправных действий в течение 2024 и 2025 годов.
Согласно информации, полученной от ФСБ, в 2024 году они установили контакт с представителем украинской стороны через Telegram. Под его руководством эти лица осуществляли сбор информации, представляющей интерес для противника, а именно: определяли координаты расположения военных объектов, важных инфраструктурных узлов, отслеживали перемещение военной техники, а также фиксировали результаты обстрелов со стороны ВСУ.
Позднее, в соответствии с полученными инструкциями, подозреваемые перешли к более активным действиям. Ими были совершены поджоги релейных шкафов, обеспечивающих работу Крымской железной дороги, а также повреждение оборудования базовых станций мобильной связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за террористический акт и обучение в целях осуществления террористической деятельности. Им может быть назначено наказание в виде длительного срока заключения.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей преступной деятельности и выявление возможных соучастников. Расследование продолжается.
