ФСБ задержала диверсантов за поджоги на железной дороге в Крыму

Согласно информации, полученной от ФСБ, в 2024 году они установили контакт с представителем украинской стороны через Telegram. Под его руководством эти лица осуществляли сбор информации, представляющей интерес для противника, а именно: определяли координаты расположения военных объектов, важных инфраструктурных узлов, отслеживали перемещение военной техники, а также фиксировали результаты обстрелов со стороны ВСУ.