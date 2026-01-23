В поселке Теплая Гора Пермского края проводится мониторинг температуры в домах

В ночь с 4 на 5 января 2026 года в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего оборудование на несколько часов вышло из строя. Без отопления остались десятки домов, школа и детсад. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.