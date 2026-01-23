В поселке Теплая Гора Пермского края проводится мониторинг температуры в домах

Температуру в домах пермского поселка проверяют специалисты.
Специалисты продолжают мониторинг температуры в домах поселка Теплая Гора Горнозаводского округа Прикамья, в котором остановлена работа одного из двух котлов в котельной. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства ЖКХ и благоустройства.
«По результатам замеров в поселке Теплая Гора температура в жилых помещениях находится в пределах от 17,4 до 19,9 градусов. Специалисты продолжают мониторинг температуры в домах», — сообщает ведомство. Для координации работ в округ выехал замминистра ЖКХ.
В ночь с 4 на 5 января 2026 года в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего оборудование на несколько часов вышло из строя. Без отопления остались десятки домов, школа и детсад. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Ранее URA.RU сообщало, что сегодня ночью температура в Прикамье опустилась до минус 40 градусов. Такие показатели были в поселке Вая Красновишерского округа, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.