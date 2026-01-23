В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии

По версии следствия, в декабре 2025 года один из подростков нашел в мессенджере объявление о заработке и оставил заявку. Позже с ним связался неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение поджигать технические устройства сотовой связи. О полученном предложении несовершеннолетний рассказал своему 16-летнему другу.