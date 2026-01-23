Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Домодедово пресекли ввоз психотропных препаратов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Домодедово пресекли ввоз психотропных препаратов, обнаруженных у иностранного гражданина. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Источник: РИА "Новости"

«В аэропорту Домодедово таможенники пресекли ввоз иностранным гражданином препаратов с психотропным веществом для продажи на одном из известных маркетплейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажир прибыл из Стамбула и был остановлен на зеленом коридоре. В ходе досмотра его багажа инспекторы обнаружили девять упаковок медицинских препаратов с маркировкой «Xanax 1 mg». Общее количество таблеток в блистерах составило 450 штук. Однако мужчина пояснил, что привез товар для продажи, а с таможенными правилами не был знаком.

«Исследование показало, что в таблетках содержится 0,45 г психотропного вещества “алпразолам”, — сообщили в ФТС.

В действиях иностранца усматривают признаки состава преступления, предусмотренного статей о контрабанде психотропных веществ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

«Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения», — говорится в сообщении.