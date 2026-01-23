В аэропорту Домодедово пресекли ввоз психотропных препаратов

Отмечается, что пассажир прибыл из Стамбула и был остановлен на зеленом коридоре. В ходе досмотра его багажа инспекторы обнаружили девять упаковок медицинских препаратов с маркировкой «Xanax 1 mg». Общее количество таблеток в блистерах составило 450 штук. Однако мужчина пояснил, что привез товар для продажи, а с таможенными правилами не был знаком.