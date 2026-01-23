В Запорожской области БПЛА ВСУ атаковал территорию больницы

«Повреждены пять окон в отделении терапии», — написал он в своём Telegram-канале.
Балицкий добавил, что при другой атаке украинского дрона загорелся автомобиль. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Кроме того, в селе Великая Знаменка в результате артобстрела повреждения получил надземный газопровод.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате БПЛА-атаки со стороны украинских боевиков пострадал мужчина пожилого возраста.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше