Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области БПЛА ВСУ атаковал территорию больницы

Вооружённый силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по территории центральной районной больницы в Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Повреждены пять окон в отделении терапии», — написал он в своём Telegram-канале.

Балицкий добавил, что при другой атаке украинского дрона загорелся автомобиль. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Кроме того, в селе Великая Знаменка в результате артобстрела повреждения получил надземный газопровод.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате БПЛА-атаки со стороны украинских боевиков пострадал мужчина пожилого возраста.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше