Пропажа девочки в Красноярске не связана с похищением 14-летнего подростка

Правоохранители опровергли возможную связь между двумя происшествиями с детьми, произошедшими в Красноярске в один день. Похищение 14-летнего мальчика и исчезновение его ровесницы никак не связаны между собой, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, что вечером 22 января в Красноярске похитили 14-летнего подростка. Кроме того, отец мальчика заявил, что из дома также исчезли три млн рублей. Позже мужчине прислали видеообращение сына, в котором он просит делать всё, что просят похитители. Злоумышенники в свою очередь потребовали выкуп в 30 млн рублей.
Однако в тот же день в Красноярске также пропала 14-летняя девочка. Днём школьница вышла из дома на улице Волочаевской и пропала. Подростка сейчас ищет полиция.
По факту похищения мальчика возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Расследование взято на личный контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.