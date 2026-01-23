Пропажа девочки в Красноярске не связана с похищением 14-летнего подростка

Напомним, что вечером 22 января в Красноярске похитили 14-летнего подростка. Кроме того, отец мальчика заявил, что из дома также исчезли три млн рублей. Позже мужчине прислали видеообращение сына, в котором он просит делать всё, что просят похитители. Злоумышенники в свою очередь потребовали выкуп в 30 млн рублей.