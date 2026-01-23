В Кузбассе предпринимателя обвинили во взятке экс-министру здравоохранения

Дмитрий Беглов ушел в отставку с поста министра здравоохранения Кемеровской области 6 июня прошлого года по собственному желанию. Спустя некоторое время он был задержан по делу о получении взятки. Подробности дела не раскрывались, но также был задержан руководитель обособленного подразделения в Кемерове ООО «Медтрейд-СРЦ», который, по предварительным данным, с января по июнь 2025 года передал Беглову денежные средства в крупном размере за помощь в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство.