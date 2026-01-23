В Кузбассе предпринимателя обвинили во взятке экс-министру здравоохранения

«В июне 2025 года фигурант передал министру здравоохранения Кузбасса взятку в размере 500 тыс. рублей. Указанная сумма была вручена за совершение действий в интересах представляемой им организации, а также за общее покровительство, выразившееся в содействии заключению договоров с областным медучреждением и обеспечении их своевременного финансирования», — говорится в сообщении.
В 2025 году предприниматель также передал 200 тыс. рублей главврачу Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Евгению Ещину, находясь у него в кабинете. Денежные средства были вручены за общее покровительство — заключение договоров на поставку товаров для нужд учреждения, создание благоприятных условий для их исполнения, обеспечение своевременной оплаты.
В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области уточнили, что обвинение предъявлено по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Преступная деятельность фигуранта выявлена в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений СК, ФСБ России и УЭБ и ПК ГУ МВД по региону, задержание проходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В жилище и в офисе обвиняемого проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие предметы и документы. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Дмитрий Беглов ушел в отставку с поста министра здравоохранения Кемеровской области 6 июня прошлого года по собственному желанию. Спустя некоторое время он был задержан по делу о получении взятки. Подробности дела не раскрывались, но также был задержан руководитель обособленного подразделения в Кемерове ООО «Медтрейд-СРЦ», который, по предварительным данным, с января по июнь 2025 года передал Беглову денежные средства в крупном размере за помощь в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство.
Евгений Ещин возглавил Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в июле 2024 года. До этого он работал в Кемеровской областной клинической больнице № 11 заведующим операционным блоком. С 2020 года был главным областным специалистом травматологом-ортопедом. В октябре он 2025 года был задержан по обвинению в получении взятки в 300 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя. По данным на сайте клинического центра, Ещин продолжает исполнять обязанности главврача.