В Братском районе женщина зарезала отчима, предложившего ей интимную близость

Как следует из материалов уголовного дела, женщина в компании, среди которых был ее отчим, употребляла спиртное. Через некоторое время собутыльники заснули, а она пошла на кухню. Со слов подсудимой, за ней увязался ее отчим и «стал предлагать интимную близость». В какой-то момент мужчина схватил ее за футболку. Женщина в ответ на это взяла нож и стала наносить им удары отчиму. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
От шума проснулись собутыльники. Один из них, увидев тело, побежал к соседям, от которых вызвал скорую помощь. Убившая отчима женщина скрываться не стала, села на лавку возле дома и стала ждать полицейских. Прибывшему участковому она созналась в преступлении. На женщину завели уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).
Свидетели преступления рассказали, что женщина и ее отчим злоупотребляли алкоголем и часто конфликтовали. При этом, со слов их знакомых, мужчина периодически предлагал неродной дочери вступить с ним в интимную близость.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что женщина ранее не была судима, сама сообщила о преступлении, способствовала его раскрытию, а также то, что поводом стало аморальное поведение потерпевшего.
В итоге суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.