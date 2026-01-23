В Братском районе женщина зарезала отчима, предложившего ей интимную близость

Как следует из материалов уголовного дела, женщина в компании, среди которых был ее отчим, употребляла спиртное. Через некоторое время собутыльники заснули, а она пошла на кухню. Со слов подсудимой, за ней увязался ее отчим и «стал предлагать интимную близость». В какой-то момент мужчина схватил ее за футболку. Женщина в ответ на это взяла нож и стала наносить им удары отчиму. От полученных травм потерпевший скончался на месте.