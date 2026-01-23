Ричмонд
Утечки данных детей из «Кунделик»: что ответили в Минцифры

На брифинге в СЦК вице-министр министерства ИИ и цифрового развития прокомментировал ситуацию с утечкой данных детей из системы «Кунделик», передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты обратили внимание на появление в сети скриншотов с данными детей известных личностей. Вице-министра спросили, почему никто не несет за это ответственность.

Вице-министр Минцифры Дмитрий Мун сообщил, что по делу «Кунделик» уже прошло расследование. Он уточнил, что не было физического взлома кода, а причиной утечки стал человеческий фактор.

Эти данные были актуальны в 2020 году. Информация была взята из информационных систем людей, которые имели соответствующие учетки и работали до 2020 года.

Несмотря на это, компания-разработчик «Кунделик» была оштрафована комитетом информационной безопасности. Вице-министр отметил, что штрафы за утечку данных и кибербезопасность продолжают ежегодно повышаться.

При больших массовых утечках данных планируется многократное усиление ответственности по информационной безопасности.