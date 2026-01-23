В Новосибирске решается судьба владельца обрушившегося ТЦ

Защита настаивает на учёте обстоятельств задержания и возражает против содержания под стражей, отмечая, что точная причина обрушения здания ещё не установлена. Защита просит также учесть, как владелец отреагировал на ЧП: сразу после происшествия он направился на место, связался с сотрудниками МЧС и предлагал свою помощь.