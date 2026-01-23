В Новосибирске решается судьба владельца обрушившегося ТЦ

В Новосибирске 21 января в торговом центре на улице Наумова, 26 частично обрушилась крыша.
23 января в Первомайском районном суде избирается мера пресечения свободы владельцу обрушившееся двумя дня ранее торгового центра. В зале суда работает наш журналист. Мы будем держать в курсе событий, а пока напомним о самой трагедии, ее причинах и принимаемых мерах.
Предварительной официальной причиной называют большое количество снега на кровле, которое здание не выдержало, сообщили в МЧС и указывают очевидцы.
По данным спасателей, под завалами оказались три человека. Двух людей извлекли, им оказали медицинскую помощь на месте и госпитализировали. Третий пострадавший скончался.
Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что всем пострадавшим была оказана первая помощь, разбор завалов продолжается.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Первомайского района проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации здания. Расследование причин обрушения продолжается.
Известно, что собственника торгового центра задержала полиция. Сегодня, 23 января в 15.00 избирут меру пресечения свободы владельцу. Журналист Сиб.фм находится в зале суда.
ОБНОВЛЕНО 15:08.
В зале суда собрались представители СМИ, а также родственники пострадавших. Перед началом суда с Сергеем Турковым (собственником торгового центра) что-то шепотом обсуждает его адвокат.
Обновлено 15:10.
Судебное заседание началось.
Обновлено 15:20.
Судья отметила, что дело вызвало общественный резонанс. Зачитано обвинение по статье по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ходатайствуют об избрании меры пресечения собственнику торгового центра на срок 1 месяц 30 суток, до 22 марта 2026 года.
Обновлено 15:26.
Защита настаивает на учёте обстоятельств задержания и возражает против содержания под стражей, отмечая, что точная причина обрушения здания ещё не установлена. Защита просит также учесть, как владелец отреагировал на ЧП: сразу после происшествия он направился на место, связался с сотрудниками МЧС и предлагал свою помощь.