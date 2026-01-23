Уфимец получил 13 лет колонии за видео с ребенком и лампочкой в заднем проходе

Незадолго до этого, по словам женщины, ее 10-летний сын спросил у нее, будет ли гореть лампочка, если ее вставить в задний проход. Через несколько дней ребенок решил это проверить на самом себе, и отчим присутствовал при этом, снимая все на телефон.