Уфимец получил 13 лет колонии за видео с ребенком и лампочкой в заднем проходе

Житель Уфы получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за опасный «эксперимент», который его пасынок провел с электрической лампочкой, а отчим заснял на видео.
Как сообщает Mash Batash, мать двоих детей рассказала, что воспитывала их одна, а позже стала жить с новым мужчиной. Биологический отец детей, узнав об этом, забрал мальчиков к себе и отказывался возвращать.
Незадолго до этого, по словам женщины, ее 10-летний сын спросил у нее, будет ли гореть лампочка, если ее вставить в задний проход. Через несколько дней ребенок решил это проверить на самом себе, и отчим присутствовал при этом, снимая все на телефон.
Позже, когда дети уже жили с родным отцом, отчим отправил ему это видео, сопроводив его комментарием о воспитании. Однако спустя четыре месяца на него было подано заявление о действиях сексуального характера и истязании. Мальчик в ходе следствия дал показания, что тот самый «эксперимент» ему навязал отчим.
