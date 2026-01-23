Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конный клуб в свердловском атомграде сгорел вместе с лошадьми

ЗАРЕЧНЫЙ, 23 января, ФедералПресс. В свердловском Заречном сгорел конный клуб «Добрая лошадь», пожар тушили почти всю ночь, есть пострадавший. Погибли полтора десятка лошадей. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил представитель клуба.

Источник: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

«Погибли лошади, 15 голов. Лошади были и постойные, и собственников конюшни, своих больше. Пострадал один из владельцев в попытке спасти лошадей. Сейчас ведется следствие, которое установит причину пожара», — рассказал он.

Как уточнили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области, пожар случился в деревне Боярка, огонь охватил 500 кв. метров. Пожар случился в деревне Боярка, где находится конный клуб «Добрая лошадь». Тушение заняло 3,5 часа, еще более двух часов спасатели разбирали завалы.

Известно, что «Добрая лошадь» принадлежит семье Зайонц. Мариан Зайонц ранее был деловым партнером экс-сити-менеджера Заречного Евгения Добродея и возглавлял совет предпринимателей города. Его дочь Иоанна Зайонц в декабре давала местной газете интервью в честь «года огненной лошади».

«ФедералПресс» напоминает, что ранее при пожаре в Березовском пострадала собака. В той же квартире находились дети, но их спас случайный прохожий.