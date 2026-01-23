Конный клуб в свердловском атомграде сгорел вместе с лошадьми

«Погибли лошади, 15 голов. Лошади были и постойные, и собственников конюшни, своих больше. Пострадал один из владельцев в попытке спасти лошадей. Сейчас ведется следствие, которое установит причину пожара», — рассказал он.
Как уточнили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области, пожар случился в деревне Боярка, огонь охватил 500 кв. метров. Пожар случился в деревне Боярка, где находится конный клуб «Добрая лошадь». Тушение заняло 3,5 часа, еще более двух часов спасатели разбирали завалы.
Известно, что «Добрая лошадь» принадлежит семье Зайонц. Мариан Зайонц ранее был деловым партнером экс-сити-менеджера Заречного Евгения Добродея и возглавлял совет предпринимателей города. Его дочь Иоанна Зайонц в декабре давала местной газете интервью в честь «года огненной лошади».
«ФедералПресс» напоминает, что ранее при пожаре в Березовском пострадала собака. В той же квартире находились дети, но их спас случайный прохожий.