Под Ростовом водитель рейсового автобуса погиб из-за влетевшего в стекло камня

Недалеко от Ростова водитель рейсового автобуса погиб после того, как в лобовое стекло прилетел камень. Неуправляемая машина с 20 пассажирами съехала в кювет, никто не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Егорлыкском районе Ростовской области устанавливают обстоятельства смертельного происшествия на трассе. Водитель пассажирского автобуса скончался от удара тяжелым предметом, влетевшим в лобовое стекло. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла вечером 22 января на 73-м километре автодороги. По предварительным данным, в лобовое стекло автобуса «Мерседес» рейса Ростов — Ставрополь попал отлетевший с дороги камень.

Полученная травма оказалась смертельной для водителя 1987 года рождения, и неуправляемый автобус съехал в кювет. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и незамедлительно сообщать в полицию о посторонних предметах на проезжей части.