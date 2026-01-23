Под Ростовом водитель рейсового автобуса погиб из-за влетевшего в стекло камня

В Егорлыкском районе Ростовской области устанавливают обстоятельства смертельного происшествия на трассе. Водитель пассажирского автобуса скончался от удара тяжелым предметом, влетевшим в лобовое стекло. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла вечером 22 января на 73-м километре автодороги. По предварительным данным, в лобовое стекло автобуса «Мерседес» рейса Ростов — Ставрополь попал отлетевший с дороги камень.
Полученная травма оказалась смертельной для водителя 1987 года рождения, и неуправляемый автобус съехал в кювет. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и незамедлительно сообщать в полицию о посторонних предметах на проезжей части.